Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 15:16

Reşadiye’de sorunlar halk günü toplantısında dinleniyor

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde vatandaşların ve muhtarların sorunlarının ele alındığı Temmuz ayı halk günü toplantısı yapıldı.

Reşadiye’de sorunlar halk günü toplantısında dinleniyor

03 Temmuz 2017 15:16


İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Genelgesi gereği, her ayın ilk pazartesi günü muhtarların ve vatandaşların, sorun, istek, şikayet ve önerilerini doğrudan dile getirebilmelerine imkan vermek ve çözüm üretmek amacıyla yapılan toplantı, Reşadiye Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi. Muhtarların, vatandaşların ve kurum amirlerin iştirak ettiği toplantıya Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem başkanlık etti.


Her ay düzenlenen toplantıda vatandaşlar; asayiş, elektrik, su, yol, altyapı, iletişim ile ilgili şikayet, talep ve önerilerini bildirdi. Kurum amirleri ise, vatandaşlara kendi kurumlarının çalışmaları ile ilgili gerekli bilgileri vererek, muhtarların mahalleleri adına daha önce yapmış oldukları başvuruların hangi aşamada olduğu hususunda değerlendirmelerde bulundu.


Reşadiye’deki köylerin ve mahallerinin birçok sorununun görüşüldüğü ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu toplantıya, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, kolluk kuvvetleri, kamu görevlileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
TOKAT NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:45
  • Güneş :05:02
  • Öğle :12:49
  • İkindi :16:48
  • Akşam :20:15
  • Yatsı :22:12
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!