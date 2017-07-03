Reşadiye’de sorunlar halk günü toplantısında dinleniyor

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Genelgesi gereği, her ayın ilk pazartesi günü muhtarların ve vatandaşların, sorun, istek, şikayet ve önerilerini doğrudan dile getirebilmelerine imkan vermek ve çözüm üretmek amacıyla yapılan toplantı, Reşadiye Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi. Muhtarların, vatandaşların ve kurum amirlerin iştirak ettiği toplantıya Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem başkanlık etti.

Her ay düzenlenen toplantıda vatandaşlar; asayiş, elektrik, su, yol, altyapı, iletişim ile ilgili şikayet, talep ve önerilerini bildirdi. Kurum amirleri ise, vatandaşlara kendi kurumlarının çalışmaları ile ilgili gerekli bilgileri vererek, muhtarların mahalleleri adına daha önce yapmış oldukları başvuruların hangi aşamada olduğu hususunda değerlendirmelerde bulundu.

Reşadiye’deki köylerin ve mahallerinin birçok sorununun görüşüldüğü ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu toplantıya, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, kolluk kuvvetleri, kamu görevlileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.