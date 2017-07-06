Reşadiye’de yaz spor kursları açıldı

Yaz spor kurslarının açılışına Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem ve Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, antrenörler ve genç sporcuların yanı sıra aileler katıldı. Reşadiye sentetik çim sahasında yapılan açılışta, Kaymakam Erdem ve Başkan Kılıç genç sporcular ile birlikte bir araya gelerek kursun hayırlı olmasını diledi. Açılış sonrası topun başına geçerek minik kalecilere penaltı atışı yapan Kaymakam Erdem ve Başkan Kılıç daha sonra katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekindi. Okulların kapanması ile başlayan kursta futbol, voleybol, wushu, masa tenisi, satranç, güreş ve aerobik olmak üzere 7 ayrı branşta toplam 198 öğrenci, yaz tatili boyunca alanında uzman antrenör ve hocalarla birlikte 31 Ağustos’a kadar eğitim görecek.

Çocuklara yönelik devlet gözetimindeki yaz spor kursunun hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Faruk Erdem çocuk ve gençlere spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığını kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerini sağlamak, yaz aylarının boş zamanlarını spor ile değerlendirmelerini sağlamanın temel amaçları olduğunu söyledi.