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16 Mayıs 2018 13:53

Reşadiye’deki kayıplar için İHA ile arama yapıldı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 2.

Reşadiye’deki kayıplar için İHA ile arama yapıldı

16 Mayıs 2018 13:53

5 yıl önce kaybolan çocuklardan henüz bulunamayan Dursun Kağan Taşçı ve geçtiğimiz ay aracıyla Kelkit çayına düşerek kaybolan Ayhan Cebe için insansız hava aracı (İHA) ile arama çalışması başlatıldı.


Arama çalışmaları kapsamında bugün Kelkit çayı üzerindeki özel bir şirkete ait olan Hidroelektrik Santralinin baraj gölündeki su boşaltıldı. Suyu çekilen gölde İHA ile havadan, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından ise zeminde arama yapıldı. Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak’ta arama çalışmalarını yerinde takip etti.



İki babanın çaresiz bekleyişi


Arama çalışmalarını 2.5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı’nın babası İbrahim Taşçı ve geçtiğimiz ay kaybolan Ayhan Cebe’nin babası İbrahim Taşçı çaresiz bakışlarla izledi. Taşçı, umutla beklediklerini belirterek, “Yetkililerden balçığın temizlenmesini istiyoruz. Hayırlısı Yaradandan, inşallah bulunur” dedi.


Aynan Cebe’nin babası Kamil Cebe ise, “Yavrumun bulunmasını bekliyoruz. Ne yapalım kaderi böyleymiş, elimizden bir şey gelmiyor. Arayanlar sağ olsun, devletimiz sağ olsun, hepsinden Rabbim razı olsun” şeklinde konuştu.




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