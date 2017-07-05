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05 Temmuz 2017 11:01

Reşadiye’ye 11 milyon 272 bin liralık yatırım

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 11 Milyon 272 bin lira bedelli altyapı projesi ihale edildi.

Reşadiye’ye 11 milyon 272 bin liralık yatırım

05 Temmuz 2017 11:01


Reşadiye ilçesinin en önemli sorunlarından biri olan altyapı için ön çalışmalar başladı. Kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyunun projesine önümüzdeki günler de başlayacağını belirten Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç toplam 11 milyon 272 bin 88 lira bedelli alt yapı projesinin ihalesinin yapıldığını ifade etti.


Kılıç,"İller Bankası Genel Müdürlüğü Su, Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri ( SUKAP) kapsamında, ilçemizin 75 km uzunluğundaki altyapı şebekesinde eski çelik ve beton asbest boruların yerine, dünya standartlarına uygun polietilen borular döşenmesi sağlanacaktır. Bunun 35 kilometresi su şebekesi, 33 kilometresi kanalizasyon ve 2 kilometrelik kısmı ise yağmursuyu hattı olacak şekilde yenilenecektir" dedi.


İller Bankası yetkilileri ve yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını söyleyen Başkan Kılıç,"En kısa süre içerisinde altyapı çalışmalarına başlanacaktır. Böylece ilçemizin gelecek 100 yıllık altyapı sorunu çözülecektir. Altyapı bitimine müteakiben üst yapı çalışmalarımız başlayacaktır" diye konuştu.




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