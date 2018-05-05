Restorasyonu yapılan Danişmend Gazi Türbesi’nin açılışı yapıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Tokat Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması tamamlanan Melik Ahmet Danişmend Gazi Türbesinin açılışı yapıldı. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar gibi kadim bir şehirde yaşamaktan ve belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu belirterek,"Burası bizim Melik Gazi mezarlığımız, tabi adını Danişmend Gazi’den, Melik Gazi’den alıyor. Niksar’ımızda hemşehrilerimizin özellikle ömrü vefat ettiğinde herkes arzu eder ki Melik Gazi’de şöyle bir yerimiz olsun. Niksar’ımızın başkent olmasının tapularındann bir tanesi de Niksar’ın fatihinin burada meftun olmasıdır. İşte bizde böyle kadim bir şehirde yaşamaktan, burada Niksar Belediye Başkanı olmaktan dolayı gurur duyuyoruz." dedi.

Başkan Özcan, Niksar’da ecdadın birçok eserinin bulunduğunun da altını çizerek,"Burada ecdadımızın birçok eseri vardır, Ulu Camisi vardır, sadece ecdadın bıraktığı değil, tüm insanlığın medeniyetin bıraktığı birçok esere sahibiz. Bu eserlerin gün yüzüne çıkarılması, korunması geleceğe taşınması yönünde geçmişten bugüne emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Ali Canbolat’ın duasıyla türbenin açılışı gerçekleştirildi. Törene Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, Türk Dünyası Yazarlar Ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) Başkanı Yahya Akengin, 22’nci Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri töreni kapsamında ilçede bulunan çok sayıda yazar, şair ve vatandaşlar katıldı.