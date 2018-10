Ruh sağlığı hastaları protokol ile buluştu

Tokat'ta 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte ruh sağlığı hastaları ile protokol üyeleri birlikte kahvaltı yaptı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik'in evsahipliğinde Seyirtepe Sosyal Tesislerinde gerçekleşen etkinliğe, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Garnizon ve 48'inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Rifat Dönel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr Mücahit Eğri, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül ile Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr Müberra Kulu, hastane çalışanları ve hastaları katıldı.

Birlikte yapılan kahvaltı sonrasında selamlama konuşması gerçekleştiren TSO Başkanı Dr Ali Çelik, düzenlenen etkinliğe katılım gösteren herkese teşekkür ederek, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde paydaş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Çelik; "Şuan TSO'yu temsil ediyorum ve belki de ev sahibi sıfatıyla buradayım ama aynı zamanda bir hekimim de. Onun için de sizlerle hem mesleki anlamda hem de her anlamda bir bağımız var. Bugün bu organizasyonun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Buna anlam katan başhekimimizi de kutluyorum. En önemli mesajımız şu olmalı. Eğer bu toplumu ruh sağlığı anlamında bir yere getireceksek önce bir kere lokmamızı ve soframızı paylaşmak zorundayız. Bunu başaramadığımız müddetçe sağlıklı ve huzurlu bir toplum olamayız. Birbirimizden çok koptuk, çok uzaklaştık, çok ayrıştık. Öncelikle bu birlikteliği tesis etmemiz lazım. Sık sık da bu organizasyonların olması lazım aslında. Bunun için illa ki bir gün olması gerekmiyor. Bugün bu eksikliğimizi de gördüm ve kendi adıma çok üzüldüm. Son dönemlerde biliyorsunuz toplumların psikoloji son derece bozuldu. Bir takım değerlerimizi kaybettik. Bir kere çok temel unsurları, Allah'ın bize verdiği bir takım manevi değerlerle mutlu olmayı unuttuk, başka şeylerin peşine düştük. Bunun için de böyle ihmal ettiğimiz şeyler bir süre sonra karşımıza sıkıntı olarak çıkmaya başladı. Bu durumun çözümü ile ilgili uzman arkadaşlarımız ellerinde geleni yapıyorlar. Bunu da görüyoruz. Sözlerimi çok fazla uzatmadan, burada bulunan tüm arkadaşlarımızın gücümüz ve bulunduğumuz konum anlamında arzu ettiklerini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmaya hazır olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr Müberra Kulu, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün tarihi ile ilgili bilgi vererek başladığı konuşmasında, bu yılki temalarının 'Değişen dünyada gençler ve ruh sağlığı' olduğunu söyledi. Başhekim Kulu: "Bu günün ne olduğunu kısaca anlatarak sözlerime başlamak istiyorum. İlk defa 1992 yılında Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından kutlanmış. Ülkemizin ve dünyanın önemli ruh sağlığı sorunlarının, ruh sağlığı politikalarının ve ilişkili konuların yeniden toplumun ve kamuoyunun gündemine taşınması, farkındalık yaratılması, çözüme kavuşturulması amaçlanmış. İyi ruh sağlığı ne demek? Neden sürekli bir iyileştirme sözünden bahsediyoruz? Diyor ki; her bireyin, kendi potansiyelini gerçekleştirebilecek, yaşamın normal stresi ile baş edebilecek, verimli ve üretken çalışabilecek ve topluma katkıda bulunabilecek kadar iyi olma halidir diyor. Yani bir başına kişinin ben iyiyim, buyum demesi yetmiyor. Kendisini gerçekleştirecek, stresle baş edecek, üretken olacak ve topluma faydalı olacak. İşte o zaman ruh sağlığının iyiliğinden bahsedebiliyoruz. Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu her yıl bir tema belirliyor. Bu yılki tema, 'Değişen dünyada gençler ve ruh sağlığı.' Gençlerin bağımlılık, fiziksel ve ruhsal şiddet gibi; ruh ve beden sağlığını tehdit eden her türlü tehlikeye karşı bilinçlendirilmesi, tehditlere karşı zihinsel dayanıklılığın arttırılması planlanmış bu yıl" diye konuştu.