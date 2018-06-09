Sağlık Bakanı Demircan: "Bu coğrafyada güçlü olmalıyız"

Burada güçlü olmak zorundayız. Zayıf devlet yaşamaz, yaşatmazlar. O nedenle ülkemizin geleceğini en iyi şekilde inşa edecek, güçlü şekilde kuracak adımları atmak zorundayız" dedi.

Sağlık Bakanı Demircan Erbaa Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği ’Büyük İftar Programı’na katıldı. İftardan sonra konuşan Bakan Demircan, "Bu coğrafya kolay bir coğrafya değil, zor bir coğrafya. Burada güçlü olmak zorundayız. Zayıf devlet yaşamaz, yaşatmazlar. O nedenle ülkemizin geleceğini en iyi şekilde inşa edecek, güçlü şekilde kuracak adımları atmak zorundayız. Zihniyetteki temel değişimi yaşattık, yaptık, uyguladık. Elhamdülillah. İnsanı merkeze aldık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesini şiar edindik. Şimdi sistemin değişim zamanı. İnsanı esas alan anlayışı sisteme de egemen kılmak için bir yıl önce almış olduğumuz kararı Allah nasip edecek 24 Haziran günü el birliği ile uygulayacağız" dedi.

"Kararı milletimiz verecek"

Bir yıl önce yapılan referandumla sürekli kriz oluşturan, koalisyon oluşturan, darbelere neden olan, parlamenter sisteme son verme kararı aldıklarını hatırlatan Bakan Demircan, "Onun yerine Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni, anayasa değişikliğini Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte meclisten geçirip siz değerli aziz milletin onayına sunduk. Sizlerin kabul oylarıyla bu karar alındı. Şimdi bu kararın uygulamasını yapacağız. Bu kararın ilk uygulaması olacağı için önemli olan iki husus var. Başkan güçlü başkan olacak elbette Recep Tayyip Erdoğan’ı milletimiz seçiyor ve seçecek de inşallah. Ondan sonra güçlü meclise ihtiyaç var. Burada bu yeni sistemin alt yapısını mevzuatını ve kurullarını oluşturacak bu meclis uyumlu, başkanla birlikte çalışacak güçlü bir meclis olmalı. Bu kararı da milletimiz verecek inşallah" diye konuştu.

Bu arada, iftar programına yaklaşık 7 bin kişi katıldı.