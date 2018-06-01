Sağlık Bakanı Demircan: ‘İstikrarın olmadığı yerde, kalkınma olmaz’

Ahmet Demircan, iftarını Tokat Belediyesinin iftar çadırında açıp, şehit aileleriyle bir araya geldi. Bakan Demircan burada yaptığı konuşmada istikrarın önemine dikkat çekerek, “İstikrarın olmadığı yerde, birlik ve beraberliğin olmadığı yerde, kalkınma olmaz” dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan ile birlikte, Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. İftar öncesinde yemek dağıtımı yapan ve masaları tek tek gezen Bakan Demircan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İftar alanında vatandaşlara hitaben bir konuşma da gerçekleştiren Sağlık Bakanı Demircan burada yaptığı konuşmada istikrarın önemine dikkat çekerek, “İstikrarın olmadığı yerde, birlik ve beraberliğin olmadığı yerde, kalkınma olmaz” dedi. Bakan Demircan, “Bu coğrafya zor bir coğrafya. Bu coğrafyada ayakta kalmak, başı dik bağımsız bir şekilde yaşamak büyük bir emek ve gayret, yeri geldiğinde de şehit olmak istiyor. Bu coğrafya zor bir coğrafya. Bu coğrafyaya dönüp baktığımız zaman şunu açık ve net görüyoruz ki; burada zayıf devlet yaşamaz. Onun için Türkiye’de yaşayan bizler güçlü bir devleti hissetmek, devletimizi güçlü bir hale getirmek zorundayız. Güçlenmenin yolu da birlik ve beraberliği bozmamak, birlik ve beraberliği güçlendirmek ve o birlik ve beraberlik içerisinde, doğru sistemle gerekli çalışmaları yapmak, gerekli gayreti göstermekten geçiyor. Türkiye’nin güçlü olması için Türkiye’de istikrara ihtiyaç vardır. İstikrarın olmadığı yerde, birlik ve beraberliğin olmadığı yerde, kalkınma olmaz. Ama maalesef Türkiye 60 yılını sürekli istikrarsızlıklarla, darbelerle, krizlerle, siyasi krizler, siyasi sıkıntılarla geçirdi. İstikrar bir ülkenin kalkınması için önemli. Şimdi 24 Haziran’da, 16 Nisan 2017’de verdiğimiz kararı uygulayacağız. Ne kararı verdik 16 Nisan 2017’de? Dedik ki artık bu parlamenter sistemin sıkıntılarını terk edelim. Türkiye’yi demokrasinin daha ileri aşaması olan Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yönetelim ki; istikrar kalıcı olsun, istikrar verimli olsun, Türkiye daha güçlü bir şekilde kalkınsın” şeklinde konuştu.

Oruçların açılması sonrasında Bakan Demircan ve beraberindekiler, Tokat Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü organizasyonu ve Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman’ın ev sahipliğinde şehit aileleriyle birlikte düzenlenen buluşmaya katıldı. Şehit ailelerine hitaben yaptığı konuşmada Türk Milleti’nin her türlü saldırıya karşı üzerine düşen görevi yerine getirdiğini vurgulayan Sağlık Bakanı Demircan, “Bizi bu topraklardan tekrar çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar. En son 40 yıldır bir terör belası ile milletimizi taciz ediyorlar ve ülkeyi bölmeye çalışıyorlar. Ama bu aziz millet bu saldırıyı üzerine düşen görevi yerine getirerek engelledi ve engelleyecek. Şimdiler de ise dışarıdan bir terör kuşağı ile kuşatmaya çalışıyorlar. Türkiye buna da imkan vermedi, vermeyecek. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı bunun en güzel örneği ve göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonrasında Bakan Demircan, kılınan teravih namazının ardından kentten ayrıldı.