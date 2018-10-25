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Sağlık raporsuz hayvan sevkıyatına ceza yağdı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından veteriner sağlık raporsuz hayvan sevki yapan kişiye 16 bin 440 lira para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Değirmenli köyü D-100 karayolu üzerinde uygulama yaptı. Gerçekleştirilen yol emniyet devriyesinde durdurulan bir tırda yapılan kontrolde 32 adet büyükbaş hayvanın bulunduğu, bu hayvanlardan 30 âdetinin veteriner sağlık raporunun bulunmadığı tespit edildi. Şüpheli şahsa 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununa Muhalefet suçundan tutanak tanzim edilerek gerekli idari para cezası uygulanmak üzere Erbaa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Söz konusu hayvan sahibine 16 bin 440 TL ve araç sürücüsüne bin 834 TL idari yaptırım uygulandı.

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