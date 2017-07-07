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07 Temmuz 2017 18:23

Sağlıkta dijital hastane dönemi

Dijital Hastane bölgesel değerlendirme toplantısının 5’incisi Tokat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin ev sahipliğinde yapıldı.

Sağlıkta dijital hastane dönemi

07 Temmuz 2017 18:23


Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Medipol Üniversitesi arasında imzalanan protokolle hastanelerin HİMSS EMRAM Seviye 6 - Seviye 7 hedeflerine ulaşılabilmesi için dijital hastane skorlama seviye çalışmaları kapsamında dijital hastane değerlendirme toplantısı Tokat’ta yapıldı.


Hastaların dijital ortamda tedavilerinin takibi ve birçok avantajın yer alacağı sistemle ilgili Tokat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Mehmet Erşan konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İsmayil Yılmaz, hasta güvenliği için dijital hastane çalışmalarının son derece önem arz ettiğini, hastanelerin bir an önce gerekli çalışmalara başlaması gerektiğini ve bu konuda kurumun gereken tüm desteği vereceğini kaydetti.


Medipol Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. İlker Köse’nin sunumunun ardından Standart ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Uluslararası Sağlık Bilişimi Standartları Birim Sorumlusu Esra Zehir, ’Dijital Hastane Oluşum Sürecinde SBSGM Çalışmaları’ sunumu yaptı.




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