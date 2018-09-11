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Şahinli-Mahmudiye grup yolu ulaşıma kapatıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde Şahinli-Mahmudiye Grup yolu betonlu sıcak karışım asfalt çalışması nedeniyle geçici bir süre ulaşıma kapatıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Şahinli-Mahmudiye Grup yolu betonlu sıcak karışım asfalt çalışması nedeniyle geçici bir süre ulaşıma kapatıldı.


Niksar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada,"Niksar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca betonlu sıcak karışım asfalt yapılmak üzere ihale edilen ilçemiz Şahinli-Mahmudiye Grup yolunda yüklenici çalışmaya başlayacağından söz konusu yolun iki tarafı geçici bir süre ulaşıma kapatılmıştır. Çalışma süresince yolun kullanıma yasak ve tehlikeli olduğu, çalışma süresince vatandaşların ise farklı güzergahlarda bulunan alternatif yolları kullanılabilirler" denildi.

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