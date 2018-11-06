Sahte altın çetesi Niksar'da yakayı ele verdi

Ordu'da sahte altın olayına karıştıkları iddia edilen üç kişi, Tokat'ın Niksar ilçesinde polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ordu'da sahte altın olayına karıştığı tespit edilen şahısların bulunduğu otomobilin Niksar ilçesinde olduğu yönünde bilgi alan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan titiz çalışmalar sonucu bahse konu aracı ilçe merkezinde durdurdular.

Araç içerisinde yapılan aramada poşet içerisine sarılmış vaziyette 40 adet bileziğe el konuldu. Ordu ilinde 4 bin TL civarında sahte altın olayına karıştığı iddia edilen T.Ö. (41), H.T. (42) ve M.B. (32) adlı şahıslar gözaltına alındı.

Şahıslar emniyetteki ilk sorgularının ardından daha sonra Ordu'dan gelen görevlilere teslim edildi.