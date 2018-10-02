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Sahte içki imalatçısı jandarmaya yakalandı

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Yalınyazı köyünde sahte içki imalatı satışı gerçekleştiren şahıs, suç aletleriyle birlikte jandarmaya yakalandı.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Yalınyazı köyünde sahte içki imalatı satışı gerçekleştiren şahıs, suç aletleriyle birlikte jandarmaya yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Zile ilçesine bağlı Yalınyazı köyünde sahte içki imal ve satışı yapan şahıs olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen ev ve eklentilerinde yapılan arama sonrasında suç aletleri ile birlikte yakalanan şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, 20 bin 400 lira idari para cezasına çarptırıldı. Yapılan aramalarda bulunan 200 litre kaçak rakı, 2 adet 50 litrelik su deposu, 1.5 metre damıtma borusu ve 3 adet jelikan bidona imha edilmek üzere el konuldu.

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