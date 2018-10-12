Sahte rakı ve şarap imalatçısına jandarma baskını

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Zile'nin Yalınyazı Köyünde sahte alkol imalatı yapılan eve düzenlediği operasyonda 60 litre sahte rakı, 10 litre de sahte şarap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Zile ilçesine bağlı Yalınyazı Köyünde sahte içki imal ve satışı yapıldığına dair istihbarat aldı İstihbaratı değerlendiren ekipler, şahsın suç aletleri ile birlikte yakalanması maksadıyla, köyde tespit edilen adrese düzenlenen operasyonla arama yaptı. Yapılan arama sonucunda; 60 litre sahte rakı ve 10 litre de sahte şarap ele geçirildi. Şahsın ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldığı ve ele geçirilen malzemelere el konulduğu bildirildi.