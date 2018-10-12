İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sahte rakı ve şarap imalatçısına jandarma baskını

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Zile’nin Yalınyazı Köyünde sahte alkol imalatı yapılan eve düzenlediği operasyonda 60 litre sahte rakı, 10 litre de sahte şarap ele geçirdi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Zile'nin Yalınyazı Köyünde sahte alkol imalatı yapılan eve düzenlediği operasyonda 60 litre sahte rakı, 10 litre de sahte şarap ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Zile ilçesine bağlı Yalınyazı Köyünde sahte içki imal ve satışı yapıldığına dair istihbarat aldı İstihbaratı değerlendiren ekipler, şahsın suç aletleri ile birlikte yakalanması maksadıyla, köyde tespit edilen adrese düzenlenen operasyonla arama yaptı. Yapılan arama sonucunda; 60 litre sahte rakı ve 10 litre de sahte şarap ele geçirildi. Şahsın ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldığı ve ele geçirilen malzemelere el konulduğu bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.