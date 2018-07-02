Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 16:06

Şarampole devrilen otomobilde anne öldü, oğlu yaralandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde şarampole devrilen otomobilde anne ölürken sürücü olan oğlu ise yaralandı.

Şarampole devrilen otomobilde anne öldü, oğlu yaralandı

02 Temmuz 2018 16:06


Kaza Niksar ilçesi D-100 karayolu Gürçeşme Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.B. (26) idaresindeki 05 BD 442 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken yanında bulunan annesi Fadime B. (61) hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ambulansla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken annesinin cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
31
°
C
  • Salı
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç