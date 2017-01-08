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08 Ocak 2017 13:23

Sarıkamış şehitler düzenlenen yürüyüşle anıldı

Sarıkamış şehitler düzenlenen yürüyüşle anıldı

08 Ocak 2017 13:23

Tokat’ın Erba ilçesinde Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğünce “Vefakar gençlik, fedakar ecdadını unutmayacak” adlı yürüyüş gerçekleştirildi.
İlçe Stadyumu önünde toplanan Erbaalılar, yoğun kar yağışı altında ilçe şehitliğine kadar yürüdü. “Şehitler ölmez vatan bölünmez. Vatan sana canım feda” sloganları atan kalabalık, şehitlik önünde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Yürüyüşe katılanlar daha sonra dualar eşliğinde şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.
Erbaa Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Rayif Ünal, törende yaptığı konuşmada, “Vatan kahramanlarının aziz hatıralarını yad etmek gençliğin şühedanın izinde olduğunu göstermek, bir daha dönmemek üzere giden tarihin yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanları yad etmek için buradayız. Aslında bizler bugün ecdadımızın gösterdiği fedakarlığın ne anlama geldiğini öğrenmek için buradayız” dedi.
Şehitleri minnetle andıklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın ise, “Biz yolumuzda ilerlerken, bu vatanda yaşarken şehitlerimizin ruhunu daima yanımızda hissediyoruz, öyle yaşıyoruz. Bir asır evvel on binlerce askerimiz Sarıkamış’ta şehit oldu. Çoğu ağır kış şartları sebebiyle cephede donarak şehit oldular. Beyaz bir ölümle Rabbimizin katına yükseldiler. Düşman dört bir yandan kirli oyunlarla, taşeron terör örgütlerini maşa olarak kullanarak insanlığın son umudu mazlumların tek umudu olan bu yurdu hedef almıyor mu? Biz işte bu gün Ortadoğu’da ve Anadolu’da insanlığı hedef alan, medeniyeti yok etmeye çalışan aziz Türk milletini tarih sahnesinden silmeye çalışan hainlerle mücadele etmiyor muyuz?” diye konuştu.



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