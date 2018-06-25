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25 Haziran 2018 17:17

Seçim sonuçlarını kurban keserek kutladı

Tokat’ta bir iş adamı 24 Haziran seçim sonuçlarını kurban keserek kutladı.

Seçim sonuçlarını kurban keserek kutladı

25 Haziran 2018 17:17


24 Haziran seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yurt genelinde olduğu gibi Tokat’ta da sevinç yaşayan vatandaşlardan iş adamı İbrahim Bülbül farklı bir etkinlik yaptı. Cumhuriyet Meydanı’na bir araçla kurban getiren Bülbül, dualarla adağı olan kurbanı kestirdi. Bülbül, yaşadığı sevinci dile getirerek, "Dünyaya karşı Cumhurbaşkanımızı başkan yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Seçimlerden önce verdiğim kurban sözümü yerine getiriyorum. Cumhurbaşkanımızın başkanlığı ülkemize, İslam alemine hayırlı uğurlu olsun diliyorum" diye konuştu.




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