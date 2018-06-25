Seçim sonuçlarını kurban keserek kutladı

24 Haziran seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yurt genelinde olduğu gibi Tokat’ta da sevinç yaşayan vatandaşlardan iş adamı İbrahim Bülbül farklı bir etkinlik yaptı. Cumhuriyet Meydanı’na bir araçla kurban getiren Bülbül, dualarla adağı olan kurbanı kestirdi. Bülbül, yaşadığı sevinci dile getirerek, "Dünyaya karşı Cumhurbaşkanımızı başkan yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Seçimlerden önce verdiğim kurban sözümü yerine getiriyorum. Cumhurbaşkanımızın başkanlığı ülkemize, İslam alemine hayırlı uğurlu olsun diliyorum" diye konuştu.