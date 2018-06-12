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12 Haziran 2018 14:49

Seçmen kağıdı tartışması sonucu öldürülen muhtar toprağa verildi

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Binbaşıoğlu köyünde seçmen kağıdı yüzünden çıkan tartışmada tabanca ile vurularak öldürülen muhtar toprağa verildi.

Seçmen kağıdı tartışması sonucu öldürülen muhtar toprağa verildi

12 Haziran 2018 14:49


Zile ilçesine bağlı Binbaşıoğlu köyünde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası köy muhtarı Ali Özyörük’ün (47) cenazesi Zile Devlet Hastanesi morgundan alınarak köyüne getirildi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Ali Özyörük’ün cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erhan Arslan ile çok sayıda vatandaşın katıldı.


Köy muhtarı evli ve 3 çocuk babası Ali Özyörük ile daha önceden husumetli olduğu öne sürülen evli ve 6 çocuk babası Hamza E. arasında iddiaya göre 24 Haziran seçimlerinde kullanılacak seçmen kağıdı yüzünden çıkan tartışmada silahlı kavgaya dönüştü. Hamza E. tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan Ali Özyörük Zile Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.




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