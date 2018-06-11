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11 Haziran 2018 18:25

Seçmen kağıdını vermediğini iddia ettiği muhtarı vurdu

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Binbaşıoğlu köyünde bir kişi, seçmen kağıdını vermediğini iddia ettiği muhtarı tabancayla vurarak öldürdü.

Seçmen kağıdını vermediğini iddia ettiği muhtarı vurdu

11 Haziran 2018 18:25


Edinilen bilgiye göre, Zile ilçesine bağlı Binbaşıoğlu köyünde evli ve 3 çocuk babası muhtar Ali Özyörük (47) ile Hamza E. (33) arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Hamza E., daha önceden arasında husumet bulunan muhtar Özyörük’e köy meydanında tabanca ile ateş açtı. Ağır yaralanan Özyörük kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından ruhsatlı tabancası ile yakalanarak gözaltına alınan Hamza E., ilk ifadesinde muhtar Özyörük’ü seçmen kağıtlarını vermediği gerekçesi ile vurduğunu ileri sürdü.


Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.




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