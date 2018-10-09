Şehidin adı parkta yaşatılacak

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Yasin Gencer'in ismi memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde bir parka verildi. Parkın açılışında konuşan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler,"Haber bültenlerinde çocukların kaçırıldığı, parkların güvenli olmadığı haberlerinin yer almasından sonra Turhal'da bütün parklarımızı elden geçiriyoruz. Parklarımızı aydınlatarak güvenlik kameraları döşüyoruz. Peyzaj çalışmalarını tamamladıktan sonra her birine bir şehidimizin ismini vermeye gayret gösteriyoruz. Yavuz Selim Mahallemizdeki bu park 2,5 dönümlük alana sahip çarşımızla bütünlenen bu parkın aydınlatma çalışmalarını, peyzaj çalışmalarını tamamlayarak bu mahallenin çocuğu şehit Uzman Jandarma Çavuş Yasin Gencer'in ismini vererek vatandaşlarımızın hizmetine açmanın onurunu gururunu yaşıyoruz. Parkımız yenilendi ve şehidimizin ismi bu parkta ilelebet yaşayacak inşallah" dedi.

Şehidin annesi Fatma Gencer ise,"Belediye başkanımızdan, çalışan personellerden, bin kere Allah razı olsun. Benim yavrumu hiçbir zaman unutmadılar. Allah bu acıyı kimselere vermesin. Herkesin ömrünü uzun etsin bir oğlum daha var. Bu vatan bu millet için uğruna feda olsun. Vatandaşlarımızın her şeyin kıymetini bilsin. Ciğer acısı çok zor sevgiyi saygıyı bilsinler" diye konuştu.

Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.