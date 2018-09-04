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04 Eylül 2018 12:26

Şehir içi trafikte emniyet kemeri takmayanlara ceza yağdı

Tokat’ta trafik ekipleri tarafından yapılan emniyet kemeri uygulamasında araç sürücülerine ceza yağdı.

Şehir içi trafikte emniyet kemeri takmayanlara ceza yağdı

04 Eylül 2018 12:26


İçişleri Bakanlığının talimatıyla trafikte güvenliği arttırmak amacıyla ‘emniyet kemeri’ uygulamasına yurt genelinde olduğu gibi Tokat’ta da ağırlık verildi. Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptı. Emniyet kemeri takmayan çok sayıda sürücüye trafik ekipleri 108 lira ceza yazdı. Birçok araç sürücüsü şehir içi trafikte genelde kısa mesafe olduğu için emniyet kemeri takmadığını kaydetti.


Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, araç sürücülerini şehirler arası yollarda olduğu gibi şehir içinde de emniyet kemeri takmaları yönünde uyardı. Şehir içinde emniyet kemeri takılmaması alışkanlığını yapılacak denetimlerle yıkacaklarını ifade eden Bozkurt, "İster şehir içi ister şehirler arası yollarda olsun aracımızı çalıştırdığımız anda emniyet kemerimizi takacağız. Kısa mesafe bile olsa olası kazalarda emniyet kemeri hayat kurtarıyor. Bundan sonra denetimlerimiz şehir içi ve şehir içinde devam edecek. MOBESE ve ekiplerimiz tarafından denetimlerimizi artıracağız. Hem güvenli olalım hem mağdur olmayalım” diyerek sürücülere tavsiyelerde bulundu.




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