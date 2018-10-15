Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti

Tokat'ta yayladan dönen koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluştururken, araç sürücüleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Tokat merkeze bağlı Akyurt Köyü Yaylasında sabah saatlerinde yola çıkartılan koyun sürüsü gece saatlerinde şehre ulaştı. Yaz aylarında yaylaya götürülen koyunların sonbaharla birlikte kışlıklarına dönüşü görüntülendi. Yüzlerce koyunun caddeden karşıya geçmesi ilginç görüntüler oluştururken, trafik kısa süreli durdu. Gece saatlerinde şehir merkezinde koyunları gören sürücüler ise gözlerine inanamadı. Hayvancılık yapan Murat Altuntaş, her yıl mayıs ayında koyun sürüsünü yaylaya götürdüklerini, ekim ayında ise geri döndüklerini kaydetti. 250 koyunla kışlık için yayladan dönüşe başladıklarını belirten Altuntaş, sürüyü Pazar ilçesine götüreceklerini söyledi.