Şehir tiyatrosu sezonu tamamladı

26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi’nde Şahin Pekyiğit’in yönetmenliğini yaptığı ’Gece Boyunca’ tiyatro oyunu izleyiciden tam not aldı. Tokat Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ferhat Pekyiğit, ’Gece Boyunca’ oyunumuzu izlemeye gelenlere teşekkür ederek,"İki aydır hazırlandığımız oyun seyirciden takdir gördü. Bunun için ayrıca mutluyum. Tokat Belediyesi’nin şehir tiyatrolarıyla ilgili yatırımı, sanata ve sanatçıya verilen değerin göstergesidir. Bu noktada desteklerini daima yanımızda hissettiğimiz Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’na bir kez daha sanatçı kardeşlerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Tiyatro Yönetmeni ve idamlık mahkumun son bir gününü anlatan ’Salih Onu Seviyor’ kitabının yazarı Şahin Pekyiğit ise,"Gece Boyunca isimli tiyatro oyununu yaklaşık üç aylık bir prova periyodundan sonra sahneye koyduk. Uzun yıllar tiyatro ile uğraş yaptıktan sonra ardından kendimizi senaryo ve kitap alanında geliştirmeye çalıştık. Bunun üzerine çeşitli tiyatro oyunları yazdım. Tokat’ta olmaktan, Tokat Belediyesi’nin Şehir Tiyatrosunda yönetmelik yapmaktan çok büyük keyif aldım. Tokatlı seyircilerimizle oyunumuzu buluşturduk." diye konuştu.