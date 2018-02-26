Şehit ailesinden komando taburuna ziyaret

11 Ekim 2015 günü Erzurum’a bağlı Şenkaya bölgesinde icra edilen ’Şehit Gönüllü Köy Korucusu Yakup Aktürk-2’ operasyonunda şehit olan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin’in Eskişehir’de ikamet eden ailesi Turhal’da bulunan Nevşehir Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti. Ziyarete Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin’in annesi Şaziye Şahin, ablası Funda Şahin ve kız kardeşi Derya Şahin katıldı. Şehit ailesini İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Erdinç İnel ile birlikte Tabur Komutan Vekili Jandarma Yüzbaşı Ali Kaygusuz ve görevli personel karşıladı. Ailenin taburda bulunan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin’in adını taşıyan brifing salonunu ve şehitler köşesini ziyaret etti.