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27 Haziran 2018 16:11

Şehit Astsubay için Mevlit okutuldu

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, geçen yıl 28 Haziran tarihinde Milli Jandarma Komando Taburu’na bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Astsubay Şenel Ağıl’ı için memleketi Turhal ilçesinde Mevlit okutuldu.

Şehit Astsubay için Mevlit okutuldu

27 Haziran 2018 16:11


Astsubay Şenel Ağıl’ı geçen yıl görev yaptığı Şırnak’ın Uludere ilçesinde teröristlerce gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit oluşunun yıl dönümünde Turhal Belediyesi ve şehidin ailesi tarafından öğle namazının ardından baba evinin önünde mevlit programı düzenlendi. İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ tarafından Gencer ve şehitler için dua edilen mevlit programında, katılımcılara yemek ikram edildi.


Mevlid programına Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, İl Jandarma Komutanı, Jandarma Albay Hidayet Arıkan, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Turhal İlçe Jandarma Komutanı Levent Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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