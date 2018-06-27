Şehit Astsubay için Mevlit okutuldu

Astsubay Şenel Ağıl’ı geçen yıl görev yaptığı Şırnak’ın Uludere ilçesinde teröristlerce gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit oluşunun yıl dönümünde Turhal Belediyesi ve şehidin ailesi tarafından öğle namazının ardından baba evinin önünde mevlit programı düzenlendi. İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ tarafından Gencer ve şehitler için dua edilen mevlit programında, katılımcılara yemek ikram edildi.

Mevlid programına Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, İl Jandarma Komutanı, Jandarma Albay Hidayet Arıkan, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Turhal İlçe Jandarma Komutanı Levent Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.