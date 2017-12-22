Şehit babasının mevlitinde yıl göz yaşı döktü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2015 yılında PKK’lı teröristlerin saldırısında ağır yaralanarak tedavi gördüğü GATA’da şehit düşen Özel Harekat Polisi Atilla Güneş ile Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2016 yılında terör operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Ateş için memleketi Tokat’ın Pazar ilçesinde mevlit okutuldu. Cuma namazına müteakiben bir düğün salonunda düzenlenen programa şehidin 11 yaşındaki oğlu Doğan Güneş annesi Sibel Güneş ile birlikte katıldı. Şehidin büyük oğlu Alperen’in eğitim durumu nedeni ile katılamadığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur’an tilaveti ile devam etti. Şehidin öz geçmişinin okunduğu programda şehidin oğlu Doğan Güneş ile anne Sibel Güneş gözyaşlarını tutamadı. Duygusal anların yaşandığı programda şehidin oğlu Doğan Ateş’i Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un eşi Gülhan Altınok teselli etmeye çalıştı. Oğlu Osman Ateş’i şehit veren Mustafa Ateş’de törende duygusal anlar yaşadı.

"Şehadet mertebesi yaşandıkça tadına varılan bir mertebe"

Mevlit programı sonrasında şehit Özel Harekat Polisi Atilla Güneş’in Pazar ilçesine bağlı Menteşe köyünde bulunan kabrine ziyaret edildi. Şehidin eşi Sibel Ateş ile oğlu Doğan Ateş şehitlikte dua etti. Sibel Ateş, eşinin şehit olduğunun ikinci seneyi devriyesinde düzenlenen mevlitte aynı duyguları tekrar yaşadıklarını belirterek, “Rabbime şükürler olsun şifa ondan geldi, ayrılık acımız farklı bir mertebeye ulaştı. Şehadet mertebesi yaşandıkça tadına varılan bir mertebe. Allah devletimizden ve devlet büyüklerinden, milletimizinden razı olsun şehitlerimizi böyle anıp unutmadıkları için” dedi.

"Babam bu vatan için şehitlik mertebesine erdi, şehadet şerbetini içti ve cennete uğurladık onu"

Şehidin eşi Doğan Güneş ise babasını çok özlediğini belirterek, “Babam bu vatan için şehitlik mertebesine erdi, şehadet şerbetini içti ve cennete uğurladık onu. O çok kahraman birisi idi teröristleri öldürmek için savaştı. Onu çok seviyorum. Mevlitte çok duygusal anlar yaşandı. Babamın fotoğraflarını gördükçe bir yandan özlüyor bir yandan mutlu oluyorum” diye konuştu.

Mevlit programına Tokat Valisi Ömer Toraman, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay İlhan Erdoğan, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un eşi Gülhan Altınok, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksal Topaloğlu ve eşleri, İl Müftüsü Ahmet Erdem, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, AK Parti Pazar İlçe Başkanı Celal Akın, MHP Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, CHP Tokat İl Başkanı Feramuz Şahin, şehit Atilla Güneş’in silah arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.