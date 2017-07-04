Şehit Kaymakam Safitürk’ün hayali gerçek oluyor

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı ’Tek Yürek Projesi’ kapsamında, Mardin’in Derik ilçesinden gelen 87 öğrenci, Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman ve il protokolü ile kahvaltıda bir araya geldi. Tokat Anadolu Lisesi Pansiyonu’nda gerçekleştirilen kahvaltı programında konuşan Vali Toraman, Mardin ve Tokat’ın Anadolu’nun köklü medeniyete sahip iki şehri olduğuna vurgu yaparak, Derikli öğrencileri Tokat’ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Şehit Kaymakam Safitürk’ün hayali gerçekleştirildi

Mardinli ve Tokatlı öğrencilerin birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı bulduğunu ifade eden Toraman, "Bu proje ülkemizin birlik ve beraberliğinin çok güzel bir göstergesi. Aynı zamanda Şehit Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün de bir hayaliydi. Şehit Kaymakam Safitürk, Derikli çocukların eğitimi için gayret gösterdi. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Büyüyüp, bu ülkenin kalkınması, gelişmesi ve refahının arttırılması için önemli görevler alacaksınız. Çok çalışacaksınız. Böylece Şehit kaymakamımızın da hayalini gerçekleştirmiş olacaksınız. Çünkü o Derikli öğrencilere bu konuda çok güveniyordu. Sizin potansiyelinizin açığa çıkması için çok gayret sarf ediyordu" dedi.

Duygularını dile getiren misafir öğrenciler ise kültürleri buluşturan bu projenin çok önemli olduğunu ifade ederek, kendilerini Tokat’ta ağırlayan yetkililere teşekkür etti.

Kahvaltının ardından öğrenciler Sulu Sokak Çarşısı’nda tarihi mekanları gezdi. Arastalı Bedesten’de bulunan müzeye hayran kalan öğrenciler bol bol fotoğraf çekindi. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, şehit kaymakamın hayalini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Derik’teki öğrencilerimizin proje kapsamında Tokat’a gelerek gezmesi bir bakıma şehit kaymakamımızın hayallerinin gerçekleşmesi oluyor" diye konuştu.

Mardin İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zeynettin Babur ise şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün hayallerinin gerçekleştirilmesi adına bu projeye gönül verdiklerini kaydetti.