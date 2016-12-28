Şehit olmak için gitti, ilk görev yerinde şehit düştü

Tunceli’de çıkan çatışmada yaralanan kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hasan Karadavut’un (24) Tokat’ın Turhal ilçesinde yaşayan aile ocağına ateş düştü.

Tunceli merkeze bağlı Geyiksuyu köyü ile Hozat ilçesi arasında kalan kırsal alanda operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir güvenlik görevlisi ağır yaralanırken, 2 terörist de etkisiz hale getirildi. Yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Hasan Karadavut kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Tunceli’ye, ilk görev yerine bir hafta önce gitmiş

Tokat’ın Turhal ilçesi Emek Mahallesi’nde tek katlı evde yaşayan şehidin ailesine acı haber Turhal Kaymakamı Ahmet Suyel Uçar, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ve askeri yetkililer tarafından verildi. Beyler ile Kezban Karadavut’un 3’ü erkek 5 çocuğundan ortanca çocuğu olduğu öğrenilen şehidin geçen hafta ailesi ile vedalaşarak ilk görev yeri olan Tunceli’ye gittiği öğrenildi. Şehidin ağabeyi Ruhu Karadavut yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.



“Israrla şehit olmak düşüncesi ile gitmişti”

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, gönüllü olarak birliğine gitmiş olduğunu ifade ederek, “Israrla şehit olmak düşüncesi ile gitmişti. Geçtiğimiz hafta Salı günü burada imiş 15 günlük izine gelmiş. İzini bitirdikten sonra Tokat’tan Tunceli’ye ilk görev yerine gitmiş. 2015 yılında uzman çavuş olmuş” dedi.



Emrah Çeçen’in arkadaşı

Başkan Bekler, şehit Karadavut’un daha önce şehit düşen Emrah Çeçen’in arkadaşı olduğunu sözlerine ekledi.

Şehidin cenazesinin Perşembe günü Turhal ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.