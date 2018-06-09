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09 Haziran 2018 13:54

Şehit özel harekat polisinin naaşı memleketi Tokat’a getirildi

Şırnak’ta şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu’nun (29) naaşı askeri uçakla memleketi Tokat’a getirildi.

Şehit özel harekat polisinin naaşı memleketi Tokat’a getirildi

09 Haziran 2018 13:54


Şırnak’ın Güneyçam bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu’nun naaşı Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat’a getirildi. Tokat Hava Limanı’nda düzenlenen törende özel harekat polisleri meslektaşlarının naaşını omuzlarında taşıdı. Uçaktan şehidin naaşını alan özel harekat polisleri tekbirler getirdi. Şehidin cenazesi Tokat Belediyesi cenaze aracı ile defnedileceği Erbaa ilçesine gönderildi.


Havalimanında düzenlenen törene Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazt, Celil Göçer, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başta olmak üzere il protokolü katıldı.



Şehidin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti


Şehit Uslu’nun sosyal medya hesabından yaptığı "Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin rabbi olan Allah içindir" paylaşımı dikkat çekti. Ahmet- Abide çiftinin 3 çocuğundan büyüğü olan Şehit Uslu’nun 1 ay önce Şeymanur Kavuncu Uslu ile nikah kıydığı, Temmuz ayı sonunda ise düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.




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