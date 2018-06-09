Şehit Uslu, dedesinin Erbaa ilçesine bağlı Karayaka Kasabasında yaptırdığı caminin bahçesine defnedildi.

Şırnak’ta şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu’nun (29) naaşı öğle saatlerinde askeri uçakla memleketi Tokat’a getirildi. Ardından karayolu ile Erbaa ilçesine getirilen Şehit Uslu, ilçeye bağlı Karayaka Kasabasında 18.00’de düzenlenen tören sonrasında ebediyete uğurlandı.

Şırnak’ın Güneyçam bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu’nun naaşı Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat’a getirildi. Tokat Havalimanı’nda düzenlenen törende özel harekat polisleri meslektaşlarının naaşını omuzlarında taşıdı. Uçaktan şehidin naaşını alan özel harekat polisleri tekbirler getirdi. Şehidin cenazesi karayolu ile defnedileceği Erbaa ilçesine ardından da Karayaka Kasabasına getirildi.

Düzenlenen törene; Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Celil Göçer, Zeyid Aslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başta olmak üzere il protokolü katıldı.

Ahmet-Abide çiftinin 3 çocuğundan büyüğü olan şehit Uslu’nun 1 ay önce Şeymanur Kavuncu Uslu ile nikah kıydığı, Temmuz ayı sonunda ise düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.