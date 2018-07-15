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15 Temmuz 2018 16:42

Şehit Yakup Akdağ’ın adı spor kompleksine verildi

Siirt’in Baykan İlçesinde 24 Temmuz 2017’de seyir halindeki sivil bir araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ’ın adı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında açılışı yapılan spor kompleksine verildi.

Şehit Yakup Akdağ’ın adı spor kompleksine verildi

15 Temmuz 2018 16:42


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Tokat Belediyesince 4 bin 800 metrekare alanda oluşturulan spor kompleksi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman, Tokat Milletvekili Mustafa Aslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, GOÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Tokat Garnizon Komutanı Aykut Biçeroğlu, Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Şehit Yakup Akdağ’ın, ailesi ve davetliler katıldı.


Spor kompleksinin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, vatan sevgisinin öneminden bahsederek, "Vatan sevgisi imandandır. Mesele vatanda gerisi teferruattır deriz. Yine şehitler ölmez vatan bölünmez, ezan dinmez bayraklar inmez deriz. Bunlar dillerimize pelesenk olmuş. Hücrelerimizin her bir zerresiyle oturup haykırdığımız çok önemli duygular ve fikirler bunlar. Şehitlik peygamberlik makamına denk bir makamdır. O güzel yerleri görüp kimse dünyaya tekrar geri dönmek istemezmiş ama şehit yeniden o hazzı yaşamak için, o şehitlik duygusun yeniden tatmak için keşke bir daha geri dünyaya dönsem dermiş. İşte şehitlik böylesine önemli bir makam. Biz millet olarak bu topraklarda ayağımızı sağlam basa basa bu yurdu hep beraberce nöbet tuta tuta şehit vere vere binlerce yıldır sahip çıkıyoruz. Binlerce yüz binlerce şehidimiz oldu, gazilerimiz, şehitlerimiz oldu ama bu aziz vatanı asla kimseye vermedik. Şehitlerimiz bugün mutlulukla yaşadığımız bu vatanı bizlere hediye ettiler. Onun için şehitlerimizi ne kadar ansak yeridir. Ne kadar minnet duysak yeridir." diye konuştu.




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