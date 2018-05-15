Sendikalı olmanın sevincini halay çekerek kutladılar

Zile Belediyesi çalışanları kadro geçişi sonrası sendikalı oldu. 139 personel kadro sonrası sendikalı olmalarını büyük sevinçle karşılarken halay çekerek kutlama yaptı. Zile Belediyesi hizmet binası önünde yapılan tören sonrası belediye çalışanlarına yemek ikramı yapıldı.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel sendikanın ne olduğunu ve önemini anlatarak,"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti yıllardır kangrenleşen bir problemi Allah’a çok şükür ortadan kaldırdı. Taşeron sisteminin kaldırılmasıydı. Yasal çerçevede sendikalı olan işçilerimiz nelere sahipse sizlerde şu saatten sonra aynı haklara özgürlüklere sahipsiniz. Bu bizi mutlu ediyor. Mübarek Ramazanın arifesinde bu kutlu birlikteliğimizi tebrik ediyorum" dedi.

Sendikalı olan belediye çalışanları çok mutlu olduklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.