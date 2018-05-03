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03 Mayıs 2018 13:25

Şenlikte yarışan çocuklar büyüklerine centilmenlik dersi verdi

Tokat’ta Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında düzenlenen yarışmaları kaybeden öğrenciler büyüklerine centilmenlik dersi verdi.

Şenlikte yarışan çocuklar büyüklerine centilmenlik dersi verdi

03 Mayıs 2018 13:25


Gaziosmanpaşa Stadyumu’nda ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıflarda okuyan öğrencilerin katılım sağladığı geleneksel çocuk oyunları şenliğinde bayrak koşusu, çemberler işbirliği koşusu, fasulye torbası atma ve halat çekme oyunları ve çeşitli aktiviteler yapıldı. Öğrencilerin halat çekme yarışında yaşadığı heyecana öğretmenleri ortak oldu. Yarışmaları kazanan öğrencilerde kaybeden öğrencilerde büyüklerine centilmenlik dersi verdi. Öğrenciler hak edenin yarışmaları kazandığı mesajını vererek, bir daha ki sene yapılacak yarışmayı kazanmayı umut ettiklerini dile getirdi.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Abdülkadir Nakaç,Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğinin il ve ilçelerde yapıldığını kaydetti. Kent merkezinde 16 okuldan 450 öğrencinin katılımı ile çocuk şenliğinin yapıldığını belirten Nakaç, faaliyete katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ediliğini söyledi.




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