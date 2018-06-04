Sevimli kedi ilgi odağı oldu

Zile’de Necmettin Eryılmaz’a ait ’Mısmıl’ adındaki kedi, sahibinin verdiği özel eğitimle atılan oyuncakları geri getiriyor. Kendisine özel olarak diktirilen kıyafetleri çok seven Mısmıl sevimli halleriyle ilgi odağı oluyor.

Yavru olarak sahiplendiği kediyi özel olarak eğittiğini belirten Eryılmaz, "Sevgi çok önemli bir etken. Boş zamanlarımı Mısmıl ile geçiriyorum. Atılanı getirmesi çevremizdeki kişiler tarafından çok dikkat çekiyor. Kıyafetle olan görüntüleri ve oyuncağı getirdiği görüntüleri sosyal medyada paylaşım yaptığımda çok ilgi gördü. Çoğu kişi arayıp nasıl eğittiğimi sordu. Kedi eğitimi zordur. Ben her şeyden önce sevginin çok önemli olduğunu söylüyorum" dedi.