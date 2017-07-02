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02 Temmuz 2017 15:59

Sıcak havadan bunalanlar aqua parka akın etti

Tokat’ta hava sıcaklıklarının 35 derecenin üzerine çıkması sonucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar aqua parka akın etti.

Sıcak havadan bunalanlar aqua parka akın etti

02 Temmuz 2017 15:59


Tokat’ta hava sıcaklıklarının yükselmesi sonucu vatandaşlar havuzlara yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce genç ve çocuğun yanı sıra yetişkinlerin havuza girmesiyle renkli görüntüler yaşandı. Su kaydıraklarından kayarak eğlenen çocuklar hafta sonu farklı bir gün geçirdi. İşletme sahibi Fuat İşeri, hava sıcaklıklarının artması nedeniyle oldukça fazla yoğunluk yaşadıklarını söyledi.


Yaşanan yoğunluk karşısında talebe cevap vermeye çalıştıklarını ifade eden İşeri, hafta içinde yoğunluğun biraz azaldığını kaydetti.




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