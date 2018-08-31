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31 Ağustos 2018 11:26

Sigara kaçakçısı, jandarmaya yakalandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde durdurulan otobüsteki şüpheli valizde yapılan aramada bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sigara kaçakçısı, jandarmaya yakalandı

31 Ağustos 2018 11:26


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri D-100 karayolunda Değirmenli köyünde yol emniyet ve kontrol devriyesine başladı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, otobüsün gizli bölmelerine ve valizlere gizlenmiş vaziyette bir şahsa ait toplam bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi. Söz konusu şahsa 27 nolu ÖTV genel tebliği kapsamında 16 bin 520 lira idari yaptırım uygulanırken, otobüs şoförüne de 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre 715 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.




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