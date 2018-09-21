Simitçilere gece denetimi

Turhal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan fırın ve unlu mamüller üreten iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler denetimlerde iş yerlerinde genel temizlik, iş yerlerinin ruhsatı ve çalışanların portör muayeneleri ile çalışma belgelerini inceledi. Saat 05.00'de denetimlere başlayan zabıta ekipleri merdiven altı işletmeciliğe göz açtırmıyor. Denetimlerin aralıksız olarak devam etmesinden ise vatandaşlar oldukça memnun. Turhal Belediyesi Zabıta Komiseri Hasan İçleroğlu,"Okulların açılmasıyla birlikte üretimlerde de artış oldu. İnsan sağlığını etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak için denetimlerimizi arttırmış bulunuyoruz. Özellikle sabaha karşı yaptığımız denetimler daha sağlıklı oluyor" dedi.

Doların yükselmesiyle birlikte susamdaki fiyat artışına dikkat çeken simit üreticisi Nuri Kasım ise bu durumdan etkilendiklerini söyledi.