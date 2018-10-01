İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sınıflarında davetsiz misafirle ders yapıyorlar

Tokat’ta TOKİ Orta Okulunda bir sınıfa yuva yapan kumru öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Tokat'ta TOKİ Orta Okulunda bir sınıfa yuva yapan kumru öğrencilerin ilgi odağı oldu.


Dedeli Mahallesinde bulunan TOKİ Ortaokulu Türkçe Sınıfı bir süredir minik misafirlerini ağırlıyor. Sınıf kapısının üzerindeki yuvasında iki yavrusu bulunan kumru öğrencilerin ilgi odağı oldu. Türkçe öğretmeni Mustafa Polat, okullar açıldığında hoparlörün üzerine yuva yapan kumruyu fark ettiklerini söyledi. Ders esnasında da açık bıraktıkları camdan girip çıkan kumrunun yavrularını beslediğini ifade eden Polat, öğrencilerinde bu ana tanıklık ettiğini kaydetti. Öğrenciler teneffüslerde yanlarında getirdikleri yemi kumruya verirken, doğal yaşamın parçası kumrularla bir arada olmaktan mutlu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.