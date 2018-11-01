Soğan depolarda çürümeye başladı, fiyat artışı bekleniyor

Tokat'ta depolarda muhafaza edilen soğanların çürümeye başlaması nedeni ile fiyatların artması bekleniyor.

Antalya'da depolardaki soğanda çürüme ve kararma olduğu yönünde yapılan açıklamaların ardından Tokat'ta da benzer tablo yaşanıyor. Tokat merkeze bağlı Kızıl Köyünde yaklaşık bir ay önce hasat edilerek depolarda muhafaza edilen soğanlar da çürüme yaşanıyor. Geçen yıl böyle bir sorunla karşılaşmadığını belirten çiftçiler ise çaresizlik yaşıyor. Telis çuvallardaki çürüyen soğanları ayıklayan çiftçiler geçen yıla göre fiyatlarda artış yaşandığını kaydetti.

"Neden çürüdüğünü bilemiyoruz"

Çiftçi Hüseyin Özdemir, depodaki soğanların çürümeye başladığını ifade ederek “Yarı yarıya çürüme yapıyor, ayıklayıp döküyoruz. Neden çürüdüğünü bilemiyoruz. Geçen sene çuvalı 5-6 lira idi. Bu sene çürüme yaptı 15 lira. Soğanın kilosunun 5 liraya kadar çıkmasını bekliyoruz” dedi. Çiftçi Rıza Yıldız'da geçen sene soğanda çürüme olmadığını bu sene çürüme ile karşılaştıklarını kaydetti.

"Soğan fiyatının artmasını bekliyoruz"

Yol kenarında kurduğu tezgahta soğan satan Merdan Sefa bu sene soğan üretiminin az olduğunu, soğan fiyatlarının bugün için makul seviyelerde olduğunu söyledi. 10 kiloluk soğanın çuvalını 15 liradan sattıklarını ifade eden Sefa, “Marketlerde soğanın kilosu 3 lira. Soğan fiyatlarını artmasını bekliyoruz” diye konuştu. Çiftçinin tarladaki ürünün fiyatının düşük olduğunu aracıların para kazandığını ifade eden Selahattin Yıldız, “Rantçılar bu fiyatları artırıyor. Tarlada fiyat değişmez. İnşallah vatandaş ve hükumet bunun üstesinden gelir.” ifadelerini kullandı.