Soğuk havada insanın içini ısıtan görüntüler

Tokat'ta bir lise öğrencisinin soğuk havada üşüyen yavru kediyi hırkasına sararak ısıtmaya çalışması ve sevmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinden 11-A sınıfı öğrencisi Sena Derdiyokoğlu (16) teneffüste okul bahçesinde arkadaşları ile dolaşırken yavru kediyi fark etti. Soğuk hava nedeni ile üşüyen kediyi hırkasını çıkarıp sararak kucağına alan Derdiyokoğlu, bir taşın üzerine bıraktığı kediyi dakikalarca sevdi. Zilin çalmasıyla birlikte öğrenciler sınıflarına dönerken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kediyi hırkasına sararak bırakan Derdiyokoğlu, teneffüslerde kedi ile ilgilenmeye başladı. Öğretmenlerin fark ederek izledikleri görüntüler soğuk havada insanların için ısıttı. Öğretmenler örnek davranışından dolayı öğrencilerini tebrik etti.

Kediyi sahiplendirmek istiyorlar

Sena Derdiyokoğlu, teneffüste fark ettiği kediyi kucağına alarak ısınması için hırkasına sardığını söyledi. Soğuk havada annesiz kaldığını tahmin ettikleri kedinin sahiplenmesini istediklerini ifade eden Derdiyokoğlu, "Astımım var o nedenle hayvanlarla fazla ilgilenmiyorum. Soğuk havalarda insanlar ellerinden geldiği kadar hayvanlara yardımcı olabilir. Kedimizi sahiplendirmek istiyoruz. Biraz hasta olmuş soğuk hava nedeniyle. Sahiplenmek isteyen olursa verebiliriz" diye konuştu.