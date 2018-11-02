İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Soğuk havada kedi otobüs durağına sığındı

Tokat’ta soğuk hava nedeniyle klimalı otobüs durağına sığınan kedi ilgi odağı oldu.

Tokat'ta soğuk hava nedeniyle klimalı otobüs durağına sığınan kedi ilgi odağı oldu.


Tokat Belediyesi tarafından vatandaşların yağışlı ve soğuk hava şartlarından korunması için etrafı camla kaplı klimalı olarak yaptırılan durak, 'Boncuk' isimli kedinin de meskeni oldu. Esnaflar tarafından beslenen sokak kedisini akşam saatlerinde duraktaki bank üzerinde görenler, kediyle yakından ilgilendi. Kimi vatandaşlar kedinin fotoğrafını çekerken, kimileri de kediyi sevdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.