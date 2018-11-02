Soğuk havada kedi otobüs durağına sığındı

Tokat'ta soğuk hava nedeniyle klimalı otobüs durağına sığınan kedi ilgi odağı oldu.

Tokat Belediyesi tarafından vatandaşların yağışlı ve soğuk hava şartlarından korunması için etrafı camla kaplı klimalı olarak yaptırılan durak, 'Boncuk' isimli kedinin de meskeni oldu. Esnaflar tarafından beslenen sokak kedisini akşam saatlerinde duraktaki bank üzerinde görenler, kediyle yakından ilgilendi. Kimi vatandaşlar kedinin fotoğrafını çekerken, kimileri de kediyi sevdi.