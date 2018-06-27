Sosyal medyadan canlı düğün davetiyesi

Zile Belediyesi’nde Kültür Müdürü olarak görev yapan Necmettin Eryılmaz oğlu Selim Arda Eryılmaz’ı evlendirmek için düğün hazırlıkları yaptı. Baba Eryılmaz, bin kişilik hazırladığı davetiye yetmeyince ve özellikle şehir dışında olan tanıdıklara ulaşmak için sosyal medyadan canlı yayın yapmaya karar verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan baba Eryılmaz, durumu anlatarak çevresine canlı davetiye gönderdi. Eryılmaz’ın canlı davetiyesi yakınları tarafından ilgi gördü.

Eryılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında, "Bizim Cuma günü akşam bir düğünümüz var. Size bir canlı davetiye sunmak istedim. İlçe dışında herhangi bir yere kağıtlı davetiye göndermek bu kargaşa da zor oluyor. Biz de yoğun oluyoruz. Çok yoğun bir düğün sezonu var. İnsanları da böyle çok sıkboğaz etmek istemedim. Cuma günü akşamı Terziköy yolu üzerindeki düğün salonunda oğlum Selim’le gelinim Ayşegül’ün düğünü var. Burada olursanız, müsait olursanız, gelirseniz bizi mutlu edersiniz. Gelmezseniz de canınız sağ olsun. Lütfen bize kırılmayın. Hepinizi bekliyoruz. İşi olanlar gelmesinler. Bir telefonunuz, bir mesajınız bile yeter. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah cümlesinin çoluğuna çocuğuna, evine sağlık ve mutluluklar versin. Size bu mesajla canlı davetiyemi iletmek istedim. Bazı arkadaşlar alınmışlar. ’Ya Whatsapptan göndermiş’ diye. İnanın o kadar büyük kargaşa oluyor ki, çok şükür eş dost zenginiyiz. Gelirseniz canınız sağ olsun. Gelmezseniz de biz mutluyuz. Memnunuz. Allah razı olsun. Sağlıcakla kalın" ifadelerini kullandı.