Spor salonunu doldurdular, sevinçten gözyaşı döktüler

Tokat'ta TOKİ'ye başvurarak ev sahibi olmak isteyenlerin sayısının fazla olması nedeni ile kura çekilişi spor salonunda yapıldı. Kura çekilişi ile ev sahibi olan emeklilerden bazıları sevinç gözyaşı döktü.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Tokat'ta Dedeli Mahallesinde inşaatı bitmek üzere olan orta gelirliler için 144 adet, emekliler için 292 adet olmak üzere 436 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi. 3+1 konuta 435 geçerli başvuru, 2+1 konuta bin 779 geçerli başvuru olmak üzere toplam 2 bin 214 başvuru yapıldı. Başvurunun yüksek olması nedeni ile kura çekilişi Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Ev hayali kuran emekliler kura çekilişine erken saatlerde geldi. Bin 500 kişilik spor salon tamamen dolarken çoğu kişi kura çekilişini ayakta izlemek zorunda kaldı.

Sevinç gözyaşı döktüler

Noter huzurunda yapılan çekilişte ev sahibi olan emekliler sevinçlerini yakınları ile paylaştı. Sevinç gözyaşları döken Emine Erdem, eşinin hayatını kaybettiğinin tek çocuğu ile birlikte yaşadığını belirterek “Eve çok ihtiyacımız vardı. Sağolsun devletimizden Allah razı olsun. Allah olmayanlara da versin. Her sevincimiz böyle olsun” diye konuştu. emekli Mustafa Karakaş ise kuranın kendilerine çıkarak ev sahibi olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Evler Nisan ayında teslim edilecek

Kurada konut hakkı kazanan emekliler bankaya 12 bin ile 19 bin lira iki seçenekte para yatırarak, 180 ay konutun metrekaresine göre 517 ile 793 lira taksit ödeyecek. 105 bin ile 162 bin liraya konut sahibi olacak. Orta gelir gurubu için 3+1 dairenin ise en düşük daire fiyatı 225 bin 166 TL. En yüksek daire fiyatı ise 260 bin 193 TL'ye 96 ay ile 120 ay arasında vade ile satılacak. 3+1 daireler 126.42 metrekare, 2+1 daireler ise 85.38 metrekareden oluşuyor.