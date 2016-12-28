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28 Aralık 2016 14:38

Spor tutkunu emniyet müdürü

Spor tutkunu emniyet müdürü

28 Aralık 2016 14:38

Tokat İl Emniyet Müdürü olarak yaklaşık iki ay önce göreve başlayan Göksel Topaloğlu, sportif kişiliği ile dikkat çekiyor.
Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde kayak merkezinde düzenlenen programa katılan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, profesyonel kayakçıları aratmadı. Amatör olarak yaklaşık 20 yıldır kayak yaptığını ifade eden Topaloğlu, Başçiftlik ilçesindeki kayak tesisinin kent için önemli bir hizmet olduğunu söyledi. Kayak sporuna başlayacaklar için en ideal pistin kayak merkezinde mevcut olduğunu gözlemlediğini ifade eden Topaloğlu, “Kayağa ilk başlayanlar için güzel bir pist hazırlamışlar. Pistin olduğu yer çok uygun. İleri düzeydeki kayakçılar için daha uzun pist gerekiyor. İlk başlangıç için oldukça iyi bir tesis. Sayın kaymakam ve başkan beyi kutluyorum güzel bir hizmete imza atmışlar. Tokat’ın da sosyal çevresini değiştirecek bir tesis. Kayak tesisine gelenlerin oturup yemek yiyebilecekleri bir tesis yapılmış. Bunun yanında kayak yapmaya geleceklerin kalacak yer sorunu var. Kayakçılığın buraya gelmesi için yol ve konaklama ile ilgili sorunun giderilmesi lazım. Gençlerin, yöre halkının spor yapabilecekleri bir yer. Kahveye gitmektense orada spor yapabilirler” dedi.
Müdür Topaloğlu, spor yapmayı sevdiğini ama yoğunluktan dolayı bir süre ara verdiğini ifade ederek, “İmkan buldukça spor yapıyorum. Sadece kayak değil diğer spor branşlarını da yapıyorum. Spor branşlar arasında kayak sporunu seviyorum. Kayak yapmak için bir gününüzü ayırmak gerekiyor. Kayak merkezine düzenlenen program vesilesi ile katılabildim. Yoksa özel olarak gidip kayak yapabilecek vaktim yok. Normalde günlük spor yapan birisiyim ama bu süreçten dolayı, yoğunluk nedeni ile mesaimi bu işe verdim. Ama en kısa sürede spora tekrar başlayacağım” diye konuştu.



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