Sulama kanalına düşen otomobilde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Tokat’ta sulama kanalına devrilen otomobilde akıntıya kapılarak kaybolan 20 yaşındaki Zeki Sarıl’ı arama çalışmaları 6’ncı günde sabah saatlerinde tekrar başlatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı timi yaklaşık 40 kilometre uzunluğundaki kanalda arama çalışması yaptı. Ekipler arama tarama faaliyetlerine devam ederken, şehir merkezinde bulunan Bekçioğlu Cami yanındaki tahliye kanalında gencin cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede otomobil suyu düştüğü bölgeye yaklaşık 3.5 kilometre uzaklıkta bulunan sulama kanalının Geksi Deresine bağlanan tahliye kanalında gencin cansız bedeni tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık 100 metre uzunluğundaki tünel şeklindeki tahliye kanalına girerek inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cenazesi ceset torbasına bulunarak dere içerisinden çıkarıldı. Acılı baba Halim Sarıel’i ise yakınları teselli etmeye çalıştı. Cenaze aracına konulan gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, talihsiz gencin cenazesinin tahliye kanalında sulama birliği görevlileri tarafından bulunduğunu kaydetti. Sağ Sahil Sulama Birliği görevlilerinden İsmail Ergün, 3 arkadaşı ile arama çalışmalarından sonuç alınamaması nedeni ile tahliye kanalına bakmak istediklerini ifade ederek, "Kanala girdik ayağı ile elini gördük durumu hemen polise bildirdik" diye konuştu.

Olay, Gezirlik Mahallesinde 6 Temmuz günü gece saatlerinde meydana gelen olayda sulama kanalı yanındaki toprak yolda seyir halinde olan Esat Özer idaresindeki 60 HE 734 plakalı otomobil, DSİ’ye ait sağ sahil tarımsal sulama kanala uçmuştu. Kazada araçta bulunan 3 kişiden 2’si kurtarılırken, arkadaşlarının beyanına göre kayıp olduğu bildirilen Zeki Sarıel’i (20) arama çalışmaları başlatılmıştı.