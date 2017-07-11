Sulama kanalına düşen otomobilde kaybolan oğlunu arıyor

Edinilen bilgiye göre, Gezirlik Mahallesinde 06 Temmuz 2017 tarihinde gece saatlerinde meydana gelen olayda sulama kanalı yanındaki toprak yolda seyir halinde olan Esat Özer idaresindeki 60 HE 734 plakalı otomobil, DSİ’ye ait sağ sahil tarımsal sulama kanala uçmuştu. Kazada araçta bulunan 3 kişiden 2’si kurtarılırken, arkadaşlarının beyanına göre kayıp olduğu bildirilen Zeki Sarıel’i (20) arama çalışmaları başlatılmıştı. Yaklaşık iki gün süren arama çalışmalarında gencin sulama kanalında izine rastlanmaması üzerine sonlandırılmıştı. Kaybolan gencin ailesinin talebi doğrultusunda arama çalışmaları kanalın suyu kesilerek tekrar başlatıldı. Tokat ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Ayrıca Ankara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı timi ekiplerinin de çalışmalara katılması bekleniyor.

Arama çalışmalarını yakından takip eden baba Halim Sarıel, umudunu yitirmediğini söyledi. Sarıel, arkadaşlarından birisi ile konuştuğunu oğlunun sulama kanalına düşen otomobilde olduğunu söylediğini belirterek, “Ama yapılan arama çalışmalarında bir şey çıkmadı. Bugün çalışmalar tekrar başlatıldı herhangi bir ip ucu yok. Kimliği nüfus cüzdanı ayakkabısı ikinci bir telefonu vardı o da yok. Ne diyeceğimi bilemiyorum şaşırdık. Şüphelendiğimiz bir durum yok. Yapılan çalışmalarda ne çıkacak bilemiyoruz” dedi.

“İnşallah buradan çıkmaz umudum o”

Sanayi sitesinden olaydan bir gün sonra oğlunun bir esnaf tarafından görüldüğü yönündeki iddialara cevap veren Sarıel, “Korkup saklanmış olabilir diyenler var. Niye korkusun korkacak ortada bir şey yok. Korksa bir iki gün saklanır. Bizden çekinecek korkacak bir çocukta değil. Öyle bir şey olsa haber verirdi. Olayın olduğu gece saat 23.00 de ben eve gelmesi için aradım, geleceğini söyledi. Kardeşini göndermiş 15 dakika sonra geleceğini söylemiş. Daha sonra ben gittim yatım. Sabaha karşı emniyetten aradılar. Karakola gittim oradan kanal boyunca yapılan çalışmalara katıldık. İki gün arama yapıldı ama bir sonuç çıkmadı. Bugünde arama çalışmaları başladı. İnşallah buradan çıkmaz umudum o. Çocuk bu kanalda yoksa nerede. İnsanın aklına bazı şüphelerde geliyor ama şu anda kesin bir şey deme şansımız yok. Emniyetteki arkadaşlar arama ekipleri canla başla çalışıyor. Allah onlardan razı olsun” dedi.