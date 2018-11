Sürücülerin hızını kesecek

Tokat'ın Niksar ilçesinde trafikte yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla bir caddeye üç boyutlu yaya geçidi yapıldı. Üç boyutlu yaya geçidine yaklaşan sürücü bir anda yavaşlamak zorunda kalıyor.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla üç boyutlu yaya geçidi yaptıklarını söyledi.

Yaya geçitlerinde tehlikelerin önüne geçmek istediklerini kaydeden Başkan Özcan; “Yayaların güvenliğine önem veriyoruz. Üç boyutlu yaya geçidi uygulamasıyla yayalarımızın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Yaptığımız uygulamayla araç sürücüleri yaya geçidine gelmeden önce hızlarını azaltıyorlar ve yayalara daha fazla dikkat ediyorlar” dedi.

Başkan Özcan vatandaşların can ve mal güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu belirterek; “Çocuklarımızın ve tabiki Niksar halkımızın can ve mal güvenliği bizim birinci görevimiz Niksar Belediyesi olarak. Bu manada da çocuklarımızın özellikle okul geçiş güzergahları hemşerilerimizin daha çok kullandığı geçiş güzergahlarında yaya geçitlerimizi yapıyoruz. Malzemeleri biz belediye olarak temin ediyoruz ve Milli eğitimde görev yapan değerli resim öğretmenimiz Metin Kaş kardeşimiz de üç boyutlu olarak yaya geçidinin boyamasını yapıyor. Burada asıl amacımız çocuklarımızın güven içerisinde karşıdan karşıya geçebilmesi. Bunun için yeni trafik kuralları ve yeni çıkan yasa yönetmelikleri çerçevesinde yayaya her daim öncelik var. Hem kaymakamlığımız, hemde Niksar ilçe emniyet müdürlüğümüze bağlı trafik ekiplerimiz ve Niksar belediyesi trafik zabıta ekiplerimiz ile bu uygulamaları vatandaşlarımıza anlatacak, vatandaşlarımızın şoförlerimizin duyarlı olmalarını sağlayacak girişimleri de bu uygulamalarla birlikte başlatacağız. Kaza bela olmadan şehrimiz güvenli yaşlanabilir bir şehir haline gelsin istiyoruz. Umuyoruz ki bu uygulamayla sürücüler yayaların güvenliği konusunda daha duyarlı olurlar. Niksarlı hemşerilerimden şoförlerden özellikle rica ediyorum, yaya yoluna geldiklerinde lütfen yayalara yol veriniz” dedi.

Başkan Özcan, üç boyutlu yaya geçidi uygulamasını ilçe genelinde ana caddelerde de uygulamayı yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Üç Boyutlu Yaya Geçidi

Asfalta uygulanan çalışma uzaktan gelen sürücüye 3 boyutlu bir yol çizgisi gibi görünüyor ve bu illüzyon sayesinde sürücüler yaya geçitlerini daha rahat fark ediyor ve araçlarının hızlarını azaltıyorlar.