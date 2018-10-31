Taksi durağında güvercin besliyor

Tokat'ın Zile ilçesinde bir taksici 8 güvercine taksi durağında bakıyor.

Zile ilçesinde yaşayan Yaşar İleri 1983 yılında hobi olarak başladığı güvercin bakma işini, 1994 yılında taksici olarak çalışmaya başlayınca, güvercin sevdasını taksi durağına taşıdı. 8 güvercine taksi durağında bakan İleri, hem işini yapıyor hem hobi olarak başladığı güvercinlerine bakıyor.

Vatandaşların güvercinlere ilgi gösterdiğini belirten taksici Yaşar İleri,"83 yılında güvercin bakmaya hobi olarak başladım. Taksi durağında 8 güvercinim var. Evimde de bakıyorum. Onlardan uzak kalmak zor oluyordu benim için. Sonra taksi durağına yuva yapıp burada da beslemeye başladım. 4 çift dişi ve erkek güvercinim var. 94 yılında taksici olarak çalışmaya başladım. Yol kenarı olduğu için zorlukları da oluyor. 1 güvercinim araç çarpması sonucu öldü. Elimden geldiğince dikkat ediyorum. Başında duruyorum. Vatandaş memnun. Taksi durağında güvercinleri gören vatandaşlar önce şaşırıyorlar. Sonra ilgi odağı haline geliyor. Çocuklarında çok hoşuna gidiyor. Hem işimi yapıp hem güvercinlerime bakabildiğim için mutluyum" dedi.