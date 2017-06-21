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21 Haziran 2017 19:16

Talihsiz kız son yolculuğuna uğurlandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kayıp olarak aranırken ölü olarak bulunan 10 yaşındaki Handan Yıldız’ın cenazesi toprağa verildi.

Talihsiz kız son yolculuğuna uğurlandı

21 Haziran 2017 19:16


Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Narlıdere köyüne yaz tatilini geçirmek için gelen Handan Yıldız, babaannesi ile hayvan otlatırken kaybolmuştu. İki gün süren arama çalışmaları sırasında baraj kenarında ölü olarak bulunan Yıldız’ın cenazesi hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Talihsiz kızın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere köyüne getirildi. Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, yakınlar ve köy halkının katıldığı cenaze namazı sonrasında Yıldız’ın cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.


İstanbul’da ikamet eden Güven-Yeter Yıldız çiftinin iki çocuğundan biri olan Handan Yıldız, annesi ve kardeşiyle birlikte yaz tatili için geldiği Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Narlıdere köyünde babaannesi Meryem Yıldız ile keçi otlatırken pazar günü kaybolmuştu. Köylüler kendi imkanlarıyla yaptıkları aramadan sonuç alamayınca arama kurtarma ekipleri çalışma yapmıştı. İki gündür devam eden arama çalışmaları sonrasında Handan Yıldız’ın cansız bedeni baraj gölünü aramak için kayıkla açılan dede Mustafa Yıldız ve yakınları tarafından bulunmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




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