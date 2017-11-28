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28 Kasım 2017 18:26

Tanker ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Tokat’ta boş akaryakıt tankeri ile un yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tanker ile tır çarpıştı: 1 yaralı

28 Kasım 2017 18:26

Tankerin içerisinde sıkışan şoförü kurtarma ekipleri kurtardı.


Kaza, Tokat-Sivas karayolu Kızıleniş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Bahşi (62) idaresindeki 72 FN 905 plakalı akaryakıt tankeri yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda karşı şeride geçerek Ümit Erekli idaresindeki 60 EM 828 plakalı un yüklü tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yakıt tankerinin kupası yerinden koparak yola savruldu. Tankerin boş durumda olması olası bir faciayı önlerken, araç sürücüsünü kurtarma ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Yol ise kurtarma ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından trafiğe açıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.




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